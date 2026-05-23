رئیس هیئتمدیره خانه صمت ایران گفت: وقتی قبض برق برای یک تولیدکننده صادر میشود، اعداد و ارقامی در آن میبینیم که بهطور کلی قابل قبول نیست و باید جریمههای زیادی بدهیم.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما؛ آقای سید عبدالوهاب سهلآبادی با اشاره به چالشهای جدی بخش تولید در تأمین انرژی گفت: مشکل زیادی با توانیر در ارتباط با برق داریم کار به دیوان عدالت هم کشیده شده، شکایت کردهایم و پیگیر بودهایم.
رئیس هیئتمدیره خانه صمت ایران با اشاره به اینکه امروز وقتی قبض برق برای یک تولیدکننده صادر میشود، اعداد و ارقامی در آن میبینیم که بهطور کلی قابل قبول نیست، ادامه داد: باید جریمههای زیادی بدهیم؛ بابت ترانسپورت برق هزینه میدهیم، روی همان هم جریمه میدهیم و روی همان هم مالیات بر ارزش افزوده پرداخت میکنیم.
سهلآبادی انتقاد اصلی را متوجه رویکرد وزارت نیرو دانست و افزود: انتظاری که وزارت نیرو از جامعه تولیدی دارد، اینکه ما باید برق یا انرژی خودمان را خودمان تأمین کنیم، انتظاری کاملاً بیجا است؛ چون تولید برق در انحصار دولت بوده و فقط در اختیار اوست؛ یعنی واقعاً انحصاری حالا یکباره میگویند خودتان برق تولید کنید. آنقدر قیمت برق را برای ما زیاد کرده اند که قابل تحمل نیست.
وی با اشاره به شرایط ناشی از «جنگ تحمیلی سوم» تأکید کرد که در چنین فضایی، مشکل تأمین منصفانه انرژی برای بنگاههای اقتصادی، بهمنظور استمرار چرخه تولید، حفظ اشتغال و تأمین مایحتاج ضروری مردم، «دشوارتر از هر زمان دیگری» است.
به گفته عضو هیئتمدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران، تابآوری واحدهای صنعتی و معدنی با توجه به آسیبهای ناشی از حملات به زیرساختها و محاصره دریایی «شکنندهتر از هر زمان دیگری» شده و هر فشار اضافه در حوزه برق و گاز میتواند پیامدهای جبرانناپذیر برای تولید داشته باشد.
وی هشدار داد ادامه این روند میتواند به توقف خطوط تولید، تهدید اشتغال و ایجاد اختلال در تأمین کالاهای اساسی منجر شود.