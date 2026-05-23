رئیس هیئتعامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در نشست با اعضای هیئتمدیره خانه معدن ایران، خواستار بهرهگیری از ظرفیت تشکلهای تخصصی برای تداوم تولید و بازسازی واحدهای آسیبدیده شد.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما از ایمیدرو، محمدمسعود سمیعینژاد، در این نشست به تشریح اقدامات ایمیدرو برای مدیریت شرایط جاری پرداخت و اظهار کرد: از نخستین لحظات وقوع جنگ، حفظ روند تولید و تداوم فعالیت زنجیره تأمین در دستور کار قرار گرفت و با تشکیل کمیته مدیریت بحران، دستورالعملهای پدافند غیرعامل برای تقویت امنیت زیرساختها به شرکتهای زیرمجموعه ابلاغ شد.
معاون وزیر صمت با بیان اینکه در کنار مدیریت شرایط جاری، برنامهریزی برای بازسازی و احیای واحدهای آسیبدیده در دستور کار است، افزود: ایمیدرو با هماهنگی وزارت صمت و بهرهمندی از ظرفیت اجرایی بخش خصوصی، تمامی تلاش خود را برای بازگشت سریع این واحدها به مدار تولید به کار خواهد گرفت.
وی در خصوص محدودیتهای ارزی کشور نیز تصریح کرد: با وجود اولویت تخصیص ارز به کالاهای اساسی و دارو، پیگیریهای لازم برای تأمین نیازهای ضروری بخش معدن از طریق تعامل میان دولت و بخش خصوصی در حال انجام است.
سمیعینژاد در بخش دیگری از سخنان خود، از خانه معدن ایران خواست تا با ارائه پیشنهادهای تخصصی، در فرآیند تصمیمسازیها مشارکت فعال داشته باشد.
وی تأکید کرد: ایمیدرو نظرات بخش خصوصی را در اولویت قرار داده و از پتانسیل انجمنهای تخصصی برای تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت بهره خواهد برد؛ چرا که عبور از شرایط فعلی جز با همافزایی تمامی بازیگران زنجیره معدن امکانپذیر نیست.
در این نشست، رئیس خانه معدن ایران، با اشاره به رویکرد همیشگی این تشکل برای نقشآفرینی در کنار متولیان دولتی گفت: فعالان معدنی آمادهاند تا تجربیات میدانی و ظرفیتهای خود را برای حل مشکلات تأمین مواد اولیه و پایداری تولید در اختیار سیاستگذاران قرار دهند.
بهرامن با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط میان دولت و بخش خصوصی، خاطرنشان کرد که حفظ ثبات در مدیریت تصمیمساز، نخستین ضرورت در دورانهای حساس کشور برای تداوم فعالیتهای تولیدی است.