به رغم بهبود وضعیت ذخیره آب در سدهای استان سمنان ، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای این استان مردم را به استفاده بهینه از آب به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر فراخواند .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سمنان از بهبود نسبی وضعیت بارش‌ها در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: خوشبختانه بارش‌های امسال موجب شد حجم مخازن سد‌های استان نیز افزایش جزئی داشته باشد.

حمید احسانی افزود: سد دامغان به ۶۴ درصد پر شدگی و سد مجن به ۷۴ درصد پر شدگی نسبت به سال گذشته رسیده و این میزان با اینکه نشان دهنده بهبود بارندگی است ولی نسبت به بارش‌های بلند مدت همچنان نشانه وجود و تداوم خشکسالی در استان سمنان است.

احسانی با اشاره به بحران کمبود آب در مناطق جمعیتی استان سمنان تأکید کرد: اگرچه میانگین بارش‌ها نسبت به سال گذشته بهتر شده، اما هنوز با میانگین بلندمدت فاصله داریم و طبق تعریف، از وضعیت خشکسالی خارج نشده‌ایم؛ بنابراین مدیریت مصرف همچنان ضرورتی جدی است و نباید تصور شود که مشکلات حوزه آب برطرف شده است.