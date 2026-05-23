امسال برق تحویلی به صنایع انرژیبر نسبت به سال گذشته رشد ۱۱ درصدی داشت که عزم توانیر برای حفظ نبض تولید در میانه ناترازیهای مالی و آسیبهای جنگی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل توانیر کشور در نشست شورای برنامه ریزی استان اصفهان گفت: با وجود چالشهای شدید زیرساختی، اولویت اصلی این شرکت، تداوم فعالیت چرخهای صنعت و به حداقل رساندن محدودیتها بوده و هست.
محمد الله داد افزود: شبکه برق کشور تا امروز ۲ خرداد ۱۴۰۵ با وجود تمامی موانع، در تلاش است تا با مدیریت دقیق، تابستانی به مراتب بهتر از سال گذشته را برای بخش تولید رقم بزند.
وی با بیان اینکه در حوزه صنایع خودتأمین از جمله پتروشیمیها رویکردها تغییر کرده است گفت: در حال حاضر پتروشیمیها که پیشتر انرژی مورد نیاز خود را به صورت مستقل تأمین میکردند، اکنون به زنجیره سراسری برق کشور متصل شدهاند و در حال مدیریت آنها برای کمبود برق هستیم.
وی در ادامه افزود: صنایع شرکای راهبردی توانیر هستند و با توجه به ضرورت فعالیت حداکثری صنایع برای حفظ پویایی اقتصاد کشور، تأمین برق آنها با بهترین شرایط ممکن در دستور کار قرار دارد.
مدیرعامل توانیر کشور با اشاره به آسیبهای وارده به زیرساختهای برق کشور گفت: در پی حملات اخیر به کشور، صنعت برق در بخش سرمایهای متحمل ۵۸ هزار میلیارد تومان خسارت شده و بیش از ۴۴۰۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاهی کشور (بخش خصوصی و دولتی) آسیب دیده است.
محمد الله داد افزود: علاوه بر این، در دو ماه ابتدایی سال، ماهیانه بین ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان نبود نفع ناشی از توقف یا کاهش مصرف صنایع آسیبدیده به صنعت برق تحمیل شده است ولی با این وجود، توانیر برای حمایت از تولید، جریمهها و محدودیتهای «اضافه دیماند» را تا ۲۰ اردیبهشتماه به طور کامل بخشوده است.
وی گفت: درحال حاضر ۲۱ خط مواصلاتی صادرات برق به کشورهای همسایه داریم که سیاست قطعی ما در مواقع کمبود انرژی، کاهش یا قطع صادرات و اختصاص تمامی توان شبکه به تأمین نیاز داخلی است.
مدیرعامل شرکت توانیز همچنین به چالش پیک مصرف تابستان اشاره کرد و افزود: با وجود اینکه ۴۰ درصد از کل برق تولیدی کشور در تابستان صرف بخش ساختمان و مصارف خانگی میشود، برنامهریزیهای دقیقی برای مدیریت این بار و جلوگیری از آسیب به صنایع راهبردی، بهویژه در قطب صنعتی اصفهان، صورت گرفته است.
استاندار هم در این جلسه با بیان اینکه اصفهان به عنوان یک استان صنعتی در جنگ اخیر دچار خسارت قابل توجهی در حوزههای مختلف شده است، گفت: صنعت و انرژی جزو حوزهها و صنایعی است که دچار خسارتهای مختلفی شد که با تلاش سربازان حوزه صنعت مدیریت و تا حدودی مشکلات آن برطرف شده است.