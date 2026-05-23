فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان حاجی آباد گفت: روش استفاده از سلاحهای مختلف در تجمعات شبانه به مردم و بسیجیان این شهرستان آموزش داده میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ سرهنگ سجاد دهقانی افزود: این کار با هدف یادگیری و آمادگی اقشار مختلف جامعه برای دفاع از کشور صورت میگیرد.
وی گفت:روش استفاده از سلاح علاوه بر تجمعات مردمی، در ۱۰ حوزه و ۱۰۰ مسجد و پایگاه بسیج شهرستان حاجی آباد نیز به مردم آموزش داده میشود.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه حاجی آباد افزود: در مدت یک هفته به بیش از ۶۰۰ نفر آموزش کامل استفاده از سلاح داده شده است.
سرهنگ دهقانی گفت: این آموزشها در دو بخش عمومی که شامل سلاحهای سبک برای عموم مردم و بخش تخصصی برای سلاحهای پیشرفته و نیمه سنگین برای بسیجیان است.
وی افزود: برای بسیجیانی که قبل از این آموزش دیدهاند دورههای تخصصی، تکمیلی و باز آموزی در پایگاههای بسیج برگزار میشود.