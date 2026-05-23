آغاز خرید تضمینی گندم در کهگیلویه و بویراحمد
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی کهگیلویه و بویراحمد گفت: خرید تضمینی گندم در ۱۱ مرکز خرید در استان آغاز شد.
وی افزود: دولت به منظور تشویق کشاورزان به تحویل محصولات تولیدی خود به مراکز خرید، به ازای هر کیلوگرم ۲۰۰ هزار ریال اضافه بر مبلغ تعیین شده به گندمکاران پرداخت میکند که با احتساب این میزان قیمت گندم دروم ۵۲ هزارو ۵۰۰ تومان و گندم معمولی ۴۹ هزارو ۵۰۰ تومان خریداری می شود.
علیزاده ادامه داد: اسامی و مشخصات کشاورزانی که گندم خود را به مراکز خرید تحویل میدهند، روز بعد به بانک کشاورزی ارسال میشود و پرداخت مطالبات آنان به صورت متمرکز توسط این بانک انجام میگیرد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: برآوردهای کارشناسان نشان میدهد امسال حدود ۱۳۹ هزار تن گندم در استان برداشت شود.
وی با اشاره به اینکه حدود ۹۰ هزار هکتار از اراضی استان به کشت گندم اختصاص دارد افزود: سال زراعی جاری حدود ۲۱ هزار هکتار به گندم دیم و ۶۹ هزار هکتار به گندم آبی کشت شده است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: بر اساس برآوردها، از مجموع گندم تولیدی استان حدود ۸۳ هزار تن به صورت خرید تضمینی توسط دولت خریداری خواهد شد و مابقی نیز توسط کشاورزان برای مصرف شخصی نگهداری میشود.