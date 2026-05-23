مدیرکل غله و خدمات بازرگانی کهگیلویه و بویراحمد گفت: خرید تضمینی گندم در ۱۱ مرکز خرید در استان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مهرزاد علیزاده مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان گفت: قیمت هر کیلوگرم گندم معمولی ۲۹۵هزار ریال و گندم دوروم نیز ۳۲۵هزار ریال تعیین شده است.

وی افزود: دولت به منظور تشویق کشاورزان به تحویل محصولات تولیدی خود به مراکز خرید، به ازای هر کیلوگرم ۲۰۰ هزار ریال اضافه بر مبلغ تعیین شده به گندم‌کاران پرداخت می‌کند که با احتساب این میزان قیمت گندم دروم ۵۲ هزارو ۵۰۰ تومان و گندم معمولی ۴۹ هزارو ۵۰۰ تومان خریداری می شود.

علیزاده ادامه داد: اسامی و مشخصات کشاورزانی که گندم خود را به مراکز خرید تحویل می‌دهند، روز بعد به بانک کشاورزی ارسال می‌شود و پرداخت مطالبات آنان به صورت متمرکز توسط این بانک انجام می‌گیرد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: برآوردهای کارشناسان نشان می‌دهد امسال حدود ۱۳۹ هزار تن گندم در استان برداشت شود.

وی با اشاره به اینکه حدود ۹۰ هزار هکتار از اراضی استان به کشت گندم اختصاص دارد افزود: سال زراعی جاری حدود ۲۱ هزار هکتار به گندم دیم و ۶۹ هزار هکتار به گندم آبی کشت شده است.