رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا با برگزاری مراسم «شب ایران» در شهر جنوا، دربارۀ فردوسی شاعر بزرگ ایرانی اعلام کرد: در عصر پرالتهاب کنونی، پیام فردوسی فراتر از مرزهای جغرافیایی و زمان، راهگشای بشریت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برای نخستین بار در تاریخ رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا، کاروان فرهنگ و هنر و میراث فرهنگی ایران به جنوا رسید.
مراسم شب ایران در سالن خصوصی «فوراسپیس» در مرکز شهر جدید و با امکانات بسیار خوب، میزبان ایتالیاییها، ایرانیها و حتی مهمانانی از روسیه بود.
سید مجید امامی رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا در این مراسم، به مناسبت گرامیداشت فردوسی شاعر بزرگ ایرانی اظهار کرد: مایه افتخار است که امروز به بهانه نخستین شب ایران در جنوا، با معرفی شاهنامه کامل فردوسی در ۴ هزار صفحه به ایتالیایی، از حکیم ابوالقاسم فردوسی سخن بگویم؛ اندیشمندی که نه تنها نگهبان زبان فارسی، بلکه «روح حماسه ایرانی»، عطر خاک و چاشنی فرهنگ این سرزمین است.
آقای امامی اظهار کرد: شاهنامه، قله شعر و ادب پارسی در طول تاریخ و منظومه بی رقیب هویت ایران و خردنامهای در طراز میراث مشترک بشری است. فردوسی، خود در این باره میسراید که:
بسی رنج بردم در این سال سی
عجم زنده کردم بدین پارسی
پی افکندم از "نظم" کاخی بلند
که از باد و باران نیابد گزند
امروز، ما در جهانی گردهم آمدهایم که بیش از پیش با پیشرفت و سرعت روبروست، اما متأسفانه در تار و پود خود با بحرانهای عمیق اخلاقی، بیعدالتی و فراموشی ارزشهای بنیادین انسانی دست و پنجه نرم میکند.
وی تأکید کرد: در چنین عصر پرالتهابی، پیام فردوسی فراتر از مرزهای جغرافیایی و زمان، راهگشای بشریت است.
رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا، افزود: شاهنامه، شاهکار بیبدیل فردوسی، تنها روایتی از شمشیرها و نبردهای باستانی نیست؛ بلکه بیانیه نبرد جاودانه میان نیکی و بدی و دعوتنامهای جهانی به سوی «خردورزی»، «دادگری» و «راستی» است.
آقای امامی اظهار کرد: فردوسی به ما میآموزد که قدرتِ ماندگار، نه در تسلیحات، بلکه در اخلاق و خرد ریشه دارد.
وی همچنین، اضافه کرد: فردوسی با بیانی جهانشمول ندا سر میدهد: «بیا تا جهان را به بد نسپریم». این تنها یک بیت شعر نیست، بلکه یک دکترین دیپلماتیک و نقشه راهی برای انسان خردمند امروزی است. بیایید با الهام از این روح حماسی، دیپلماسی را نه فقط بر اساس منافع گذرا، بلکه بر پایه اخلاق و خردِ جمعی بنا کنیم تا جهانی شایستهتر برای آیندگان به یادگار بگذاریم.
رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا ادامه داد: امشب که برای شناخت بیشتر ایران دور هم جمع شدهایم، در واقع پلی ساختهایم میان دو ملت و دو تمدن با شخصیت ایران و روم، که قدر یکدیگر را بیشتر میشناسند، چه آنکه در شعر و ضرب المثلی فارسی میخوانیم: قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری.
آقای امامی تصریح کرد: دو ملت با خاطرات مشابهی از شکوه، مقاومت، تمدن، بمباران و دوباره ایستادن و جاودانه ماندن، جاودانه مانند رم، جاودانه مانند أصفهان، جاودانه مانند مشهد، شیراز، جنوا، تورین و... آری بیایید پلها را نزدیکتر و بیشتر بسازیم.
پیش از این مراسم در جلسهای با برخی ایرانیان مقیم ایتالیا در خصوص تاسیس و فعال سازی انجمن فرهنگی هنری ایرانیان جنوا تصمیماتی اتخاذ شد. همچنین در بازدید از مرکز اسلامی جنوا با فعالیتهای آموزش معارف دینی و قرآنی این مرکز آشنا شدند.
گفتنی است؛ «جنوا» مهمترین بندر راهبردی ایتالیا، شهری تاریخی در شمال مدیترانه و کانون علاقه و تعامل تاریخی با ایران و میزبان صدها ایرانی بوده و هست.