رئیس کل دادگستری استان سمنان از صدور احکام قطعی دو متهم همکاری با سرویسهای جاسوسی آمریکایی-صهیونیستی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حجتالاسلام محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت : در جریان شناسایی عناصر داخلیِ دشمن در بحبوحه حملات تجاوزکارانه دشمنان آمریکایی-صهیونی به تمامیت ارضی کشور، دو خانم به نامهای «لیلا رمضانی فرزندکمال» و «فاطمه ملک احمدی فرزند احمد» که با برقراری ارتباط با شبکههای معاند و ارسال محتوای تصویری و اطلاعاتِ مورد نیازِ دشمن برای هدایت اقدامات ایذایی علیه ملت شریف ایران فعالیت داشتند، شناسایی و دستگیر شدند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با تأکید بر سرعت و قاطعیت دستگاه قضایی استان در برخورد با عناصر دشمن تصریح کرد: دادگاه صالح قضایی با استناد به مدارک و مستندات کافی و نیز اعترافات صریح متهمان مبنی بر همکاری با شبکههای معاند و اقدام علیه امنیت ملی، آنان را به حبسهای طویلالمدت محکوم کرد.
حجتالاسلام اکبری افزود: علاوه بر محکومیت این افراد به حبسهای طولانی (۲۶ و ۲۷ سال)، مجازاتهای تکمیلی قاطعی نیز برای این افراد در نظر گرفته شده است؛ از جمله انفصال از کلیه خدمات دولتی، ممنوعیت مطلق خروج از مرزهای کشور و محرومیت از عضویت در هرگونه احزاب و گروههای سیاسی و اجتماعی که این حکم اکنون در حال اجراست.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اعلام هشداری صریح به تمامی عناصر وابسته به بیگانگان خاطرنشان کرد: قاطعیت دستگاه قضا در برخورد با مزدوران داخلی درس عبرتی است برای تمام کسانی که با تصور همراهی با دشمنان آمریکایی- صهیونی، امنیت مردم عزیز ایران را هدف قرار دادهاند.