اداره‌کل هواشناسی استان تهران نسبت به امکان رخداد طوفان گرد و خاک به‌ویژه در نواحی جنوبی و غربی استان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اداره‌کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار زردرنگ از افزایش وزش باد به‌ویژه در ساعات بعد از ظهر و شب خبر داد.

براساس این هشدار، از یکشنبه تا چهارشنبه (۳ تا ۶ خردادماه) در مناطق شمالی استان تهران در بعضی ساعت‌ها وزش باد نسبتا شدید تا شدید همچنین در نیمه جنوبی، مناطق غربی، مرکزی و ارتفاعات در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید تا خیلی شدید پیش‌بینی می‌شود.

در این شرایط جوی احتمال سقوط بعضی از اجسام از ارتفاع و خسارت به سازه‌های موقت مانند داربست‌ها و تابلو‌های تبلیغاتی و تجهیزات موجود در نقاط مرتفع مانند برج‌ها و دکل‌ها، در مناطق جنوبی و غربی و مرکزی گاهی خیزش گردوخاک و کاهش شعاع دید و کیفیت هوا، امکان گسترش گردوخاک از استان‌های همجوار و محدودیت دید و کاهش محسوس کیفیت هوا به‌ویژه از عصر دوشنبه در مناطق غربی و جنوبی، امکان رخداد طوفان گرد و خاک به‌ویژه در نواحی جنوبی و غربی استان وجود دارد.

اداره کل هواشناسی استان تهران به منظور پیشگیری آسیب‌های احتمالی، احتیاط در عبور و مرور جاده‌ای، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و سست مانند داربست‌ها و تابلو‌های تبلیغاتی، مستقر نشدن در تاسیسات و مکان‌های مرتفع مانند برج‌ها، دکل‌ها و داربست‌ها، اجتناب از پرواز گلایدر و هواپیما‌های سبک و بالگرد، تردد نکردن و توقف نکردن کنار درختان و سازه‌های ناتمام، مستحکم‌سازی پوشش گلخانه‌ها، احتیاط در انجام امور عمرانی، احتیاط در نواحی کوهستانی و پرهیز از صعود به ارتفاعات بالادست بر قله‌ها و استفاده از ماسک بهداشتی در بخش‌های متاثر از گرد و خاک را توصیه می‌کند.