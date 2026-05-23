برخورد قاطع با مصارف غیرمجاز، اصلاح شبکههای فرسوده، تجهیز منابع جدید تأمین آب، بخشی از برنامه های اداره آب و فاضلاب بردسکن برای مقابله با تنش آبی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان بردسکن، اولویت نخست را اجرای برنامههای فرهنگی و مدیریت مصرف آب دانست و و گفت: جلوگیری از هدررفت آب، برخورد قاطع با انشعابات غیرمجاز و متخلفان آبی، اصلاح شبکههای فرسوده توزیع، کاهش زمان رفع حوادث و بهسازی مخازن ذخیره با بهرهگیری از تجهیزات پیشرفته، از جمله اقدامات پیشگیرانه در حوزه مدیریت مصرف و شبکه توزیع است.
صادقی همچنین به اقدامات صورت گرفته در حوزه تأمین منابع جدید آب اشاره کرد و افزود: تجهیز چاههای شماره ۳ انابد و شماره ۷ بردسکن، عملیات برقرسانی به چاه سیفآباد، بازسازی چاه شمسآباد، بهسازی چشمه روستای خانقاه، حفر چهار حلقه چاه در مناطق عشایری و خرید آب خام از قنوات و چاههای کشاورزی، از جمله اقدامات در دست اجرا برای افزایش منابع تأمین آب شهرستان است.
مدیر امور آب و فاضلاب بردسکن گفت: تجهیز یک دستگاه دیزل ژنراتور و افزایش تعداد تانکرهای سیار به دو دستگاه برای آبرسانی در شرایط اضطراری بخش دیگری از اقدامات برای مقابله با کم آبی است.