افزایش قیمت محصولات غذایی در ماه های اخیر علاوه بر اینکه نارضایتی عموم مصرف کنندگان را به همراه داشته، آمار و ارقام مربوط به افزایش تولید در بخش کشاورزی را تحت الشعاع قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد میزان تولیدات کشاورزی برای نخستین بار به 130 میلیون تن رسیده است و همزمان، مدیران و مسئولان بخش های مختلف دولتی و خصوصی نیز از افزایش تولید در محصولات تازه و یا فرآوری شده خبر می دهند.

گزارش ها و مشاهدات میدانی نیز، پس از حذف ارز ترجیحی و حتی تجاوز وحشیانه دشمنان امریکایی صهیونی حکایت از این دارد که کمبود جدی در محصولات اساسی و مواد غذایی وجود ندارد و همانگونه مسئولان بارها گفته اند، کالاهای اساسی به وفور در بازار موجود است.



با این حال و بر خلاف اصل مشهور بازار مبنی بر تناسب مستقیم عرضه و تقاضا و تاکید و اصرار بخش خصوصی بر متعادل شدن قیمت ها در صورت آزادی عمل آنها، روند بازار در واقعیت دقیقا به عکس بوده و هرچه مسئولان دولتی و صاحبان واحدهای تولیدی و فعالان بازار از فراوانی کالا گفته اند، فروشندگان و مغازه داران از قیمت های جدید خبر داده اند.

در چنین اوضاعی است که مثلا در صنعت تولید مرغ، صاحبان سالن های پرورشی از تولید بیشتر از نیاز کشور می گویند و خواهان آزاد شدن صادرات محصول مازاد هستند، اما همزمان، مردم مصرف کننده از گرانی مرغ گلایه دارند و ناظران ذیربط از کمبود مرغ در سبد غذایی مردم خبر می دهند.



مهاجرانی، سخنگوی دولت در این رابطه تاکید کرد که دولت از وزارت جهاد و سایر دستگاه های مربوطه توقع دارد، که ضمن تلاش برای افزایش تولید، بر نظارت خود برای مهار قیمت ها بیافزایند.