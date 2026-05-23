معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجانغربی گفت: مهمترین موضوع در تامین مسکن نیروهای مسلح استان، ایجاد هماهنگی و همبستگی، احصای مشکلات موجود و رفع آنها در چارچوب تکریم این نیروهاست.
یاسر رهبردین، شنبه دوم خرداد در جلسه شورای تامین مسکن که در استانداری برگزار شد با تاکید بر لزوم توجه ویژه به تامین مسکن نیروهای مسلح استان افزود: مقام عالی استان بر رفع مشکلات مسکن نیروهای مسلح تاکید جدی دارد.
وی با بیان اینکه باید از موازیکاری در این حوزه جلوگیری شود، افزود: پراکندگی کار در این بخش بالاست و لازم است همانند سایر نقاط کشور که برای نیروهای مسلح کارگروه ویژه و نفر معین تعیین شده، در آذربایجانغربی نیز این ساختار اجرایی شود.
۱۷ هزار مترمربع زمین و تسهیلات در اختیار نیروهای مسلح استان قرار گرفته است
در ادامه مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی نیز بااشاره تصمیم مقام عالی استان مبنی بر تامین زمین لازم برای مسکن نیروهای مسلح استان، گفت: در بحث واگذاری زمین به نیروهای مسلح، اراضی تخصیصی به سپاه پاسداران ۳۲ هکتار است که بیشتر آن در شهر ارومیه قرار دارد همچنین ۳۴ هکتار زمین به نیروی انتظامی و ۹ هکتار نیز برای مرزبانی در راستای همکاری با قوای مسلح به صورت صورتجلسه واگذار شده است.
پیمان آرامون افزود: در مجموع، ۱۷ هزار مترمربع زمین و تسهیلات در اختیار نیروهای مسلح قرار گرفته است.
ضرورت اهتمام ویژه جهت تامین مسکن نیروهای مسلح استان
معاون هماهنگکننده سپاه شهدای آذربایجانغربی نیز در این جلسه بااشاره به همکاری دستگاهها در بحث تامین مسکن نیروهای مسلح و با تاکید بر ضرورت تسریع در اجرای واگذاری زمین به نیروهای مسلح استان جهت تامین مسکن تصریح کرد: برای پیشرفت سریع موضوع مسکن و تامین زمین نیروهای مسلح، لازم است یک نفر به عنوان نماینده تعیین شود تا از چندکاری جلوگیری شود.
سردار محمدتقی نجمی تاکید کرد: مسکن موضوعی مهم و قابل توجه است لذا برای حل این مسئله اهتمام ویژهای صورت گیرد.