استان چهارمحال و بختیاری از استانهای برتر در اهدای عضو شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس واحد فراهمآوری عضو و نسوج پیوندی دانشگاه علومپزشکی شهرکرد گفت: چهارمحال و بختیاری بهعنوان یکی از فعالان برجسته در زمینه اهدای عضو، امسال موفق شد عنوان برتر کشوری را کسب کند.
رمضان نژاد افزود: تاکنون ۳۰۹ مورد اهدای عضو در چهارمحال و بختیاری انجام شده است.
وی افزود: تاکنون ۵۷ مورد پیوند کلیه و نیز ۲۸ مورد پیوند کبد انجام شده و این واحد درحوزه پیوند کلیه و کبد خودکفا شده است.