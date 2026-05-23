به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس واحد فراهم‌آوری عضو و نسوج پیوندی دانشگاه علوم‌پزشکی شهرکرد گفت: چهارمحال و بختیاری به‌عنوان یکی از فعالان برجسته در زمینه اهدای عضو، امسال موفق شد عنوان برتر کشوری را کسب کند.

رمضان نژاد افزود: تاکنون ۳۰۹ مورد اهدای عضو در چهارمحال و بختیاری انجام شده است.

وی افزود: تاکنون ۵۷ مورد پیوند کلیه و نیز ۲۸ مورد پیوند کبد انجام شده و این واحد درحوزه پیوند کلیه و کبد خودکفا شده است.