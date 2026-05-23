معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان با انتقاد از مصارف و برداشت‌های غیرمجاز آب خارج از سرانه تعیین‌شده وزارت نیرو، بر لزوم پایبندی به برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ علیرضا قاری‌قرآن در دویست و شصت و پنجمین نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان خواستار رفع چالش‌های حقوقی و ساختاری بازگشت سرمایه در حوزه شبکه برق و ساماندهی انشعابات محدوده شهری شد.

قطع پمپ‌های غیرمجاز آب با دستور دادستان

وی با اشاره به معضل تاسیسات و برداشت‌های غیرمجاز آب در بخش کشاورزی گفت::میزان مصارف لازم است به طور دقیق بر اساس سرانه تعیین‌شده و برنامه‌ریزی‌شده وزارت نیرو در هر نقطه از استان صورت گیرد و در مقاطعی به دلیل نبود تمکین به ابلاغیه‌های منطقه‌ای و استانی وزارتخانه، ناچار به مداخله قضایی شدیم و در همین راستا، در اواخر شهریور و آبان‌ماه با دستور صریح دادستان، اقدام به قطع پمپ‌های غیرمجاز برداشت آب در استان شد تا ملاک مصرف، همان عدد اعلامی و مجاز وزارت نیرو باشد.

چالش ناترازی آب در ورودی محله‌ها

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان با تبیین وضعیت اضطراری تأمین آب در ماه‌های گرم سال تاکید کرد: در مردادماه گذشته وضعیت مصرف به گونه‌ای بود که اگر در نقطه ورودی محله‌ها به حجم نیاز ۱۱ تا ۱۲ واحد می‌رسیدیم، پاسخگوی نیاز‌ها بودیم؛ اما به دلیل کمبود‌ها مجبور به برداشت از مسیر‌های جایگزین شدیم.

علیرضا قاری‌قرآن افزود: برنامه‌ریزی‌ها و تنظیمات کنونی لازم است به طور دقیق بر اساس تفکیک مصارف مجاز و غیرمجاز ساماندهی شود که امیدواریم دستورات لازم در این زمینه صادر و مصوبات آن رسماً ثبت شود.

گره کور بازگشت سرمایه در شبکه برق شهری

وی در بخش دیگری از سخنان خود در حضور مدیرعامل توانیر، به مشکلات جدی انشعابات و زیرساخت‌های برق در محدوده شهر‌ها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر محل قانونی مشخصی برای حل برخی از این فرآیند‌ها وجود ندارد و ما عملاً چند مورد شاخص در استان داریم که با وجود عددگذاری و اتصال به شبکه، برق در حال تزریق است؛ اما به دلیل عدم حل زیرساختی مشکلات در سامانه مربوطه، امکان بازگشت سرمایه برای سرمایه‌گذار فراهم نیست.

وی در ادامه خواستار تعامل بیشتر شرکت توانیر و دستگاه‌های متولی برای حل چالش‌های سامانه‌ای این بخش شد تا علاوه بر رفع بلاتکلیفی انشعابات داخل محدوده شهری، روند بازگشت سرمایه در طرح‌های برق‌رسانی استان تسهیل شود.