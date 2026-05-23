به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل میراث فرهنگی، ‌گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی گفت: از جمله مهمترین آثار تاریخی سنددار شده در یک سال اخیر می‌ توان به آرامگاه فردوسی در مشهد، ‌مقبره ارسلان جاذب در نیشابور، خانه ملک و ‌کاخ خورشید اشاره کرد.

سید جواد موسوی با اشاره به سنددار شدن ۳۲ اثر تاریخی در خراسان رضوی، افزود: این سنددار شدن برای آثار تاریخی همچون آرامگاه فردوسی که بعد از ۶۰ سال رقم خورده است، امری بسیار مطلوب و شایان توجه است.

وی تاکید کرد: این اقدام گام مهمی در راستای حفاظت و صیانت از آثار تاریخی است و همدلی برای حفاظت را در بین مردم نیز تقویت می‌ کند.

موسوی اظهار کرد: درحوزه همکاری و مشارکت مردم امسال نیز اقدام خوبی رقم خورده است که در راستای آن ۱۵ خانه تاریخی در مشهد حفظ و احیا شده است که اقدام در خور توجهی است.

این مسئول گفت: هم اکنون خراسان رضوی دارای ۲ هزار و ۲۹۸ اثر تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی است که از این حیث دارای مقام اول ثبت آثار تاریخی در کشور هستیم.