مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی از ثبت ۱۶۹ هزار و ۴۳۵ مورد تخلف سرعت غیرمجاز رانندگی در محورهای مواصلاتی این استان طی فروردینماه سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ارسلان شکری در خصوص جزئیات تخلفات ثبت شده در جادههای استان طی فروردین ماه سال جاری افزود: محورهای«خوی به سلماس»،«ارومیه به سلماس» و «ارومیه به مهاباد» از محورهای پرتخلف در بخش سرعت غیرمجاز طی فروردین ماه بودند.
وی ادامه داد: بیشترین حجم تخلفات مربوط به وسایل نقلیه شخصی با ۱۶۵ هزار و ۴۴۰ مورد بوده و پس از آن، سایر وسایل نقلیه سنگین با ۶۸۹ تردد ثبتشده در ردههای بعدی قرار دارند.
شکری با اشاره به آمار تردد در جادههای آذربایجانغربی اظهار کرد: در نخستین ماه از سال جاری، بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تردد بیناستانی به ثبت رسیده که این میزان تردد، متوسط عبور و مرور روزانه ۹۴ هزار و ۹۸۹ وسیله نقلیه را نشان میدهد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان با اشاره به محورهای پرتردد استان، تصریح کرد: محورهای «ارومیه - سلماس» با بیش از ۲۰ هزار تردد، «ارومیه - مهاباد» با بیش از ۱۹ هزار تردد بیشترین میزان تردد جادهای را در فروردینماه به خود اختصاص دادهاند.
شکری بر لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی توسط رانندگان تأکید کرد و از تداوم نظارتهای هوشمند بر محورهای مواصلاتی استان برای ارتقای ایمنی سفرهای جادهای خبر داد و گفت: جادههای استان از طریق سامانه پلاک خوان و تردد شمار هوشمند و پایش برخط ترافیک کنترل و رصد میشود.