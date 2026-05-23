پخش زنده
امروز: -
شبکه ورزش سیما امروز با پخش زنده رقابتهای تکواندو قهرمانی آسیا، فینال جام حذفی اسکاتلند و دیدار حساس رئال مادرید و بیلبائو، جدول پخش متنوعی را برای مخاطبان خود تدارک دیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه ورزش امروز ۲ خردادماه، با کنداکتوری پربار میزبان علاقهمندان به رشتههای مختلف ورزشی خواهد بود.
پوشش زنده مسابقات تکواندو قهرمانی آسیا از ساعت ۹ تا ۱۳ آغازگر برنامههای امروز است.
در ادامه، فینال جام حذفی اسکاتلند (فصل ۲۰۲۶ـ۲۰۲۵) میان تیمهای سلتیک و دانفرم لاین اتلتیک از ساعت ۱۷:۳۰ روی آنتن میرود.
همچنین برنامه «لذت فوتبال» از ساعت ۲۲:۳۰ به پخش زنده تقابل حساس رئال مادرید و بیلبائو در لیگ اسپانیا اختصاص خواهد داشت.
علاوه بر رقابتهای ورزشی، برنامههای «ویژه جام جهانی» از ساعت ۱۷ و «قهرمان ایران» از ساعت ۱۹:۳۰، از دیگر بخشهای زنده شبکه ورزش در جدول پخش امروز هستند.