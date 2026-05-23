معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: تا کنون بیش از ۷۵۰۰ دیدار با خانواده شهدا در طرح ملی نهضت دیدار انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران و رئیس قرارگاه جنگ رمضان بنیاد گفت: طرح ملی «نهضت دیدار» با حضور دکتر سید احمد موسوی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، حجتالاسلام و المسلمین موسوی مقدم، نماینده ولی فقیه در بنیاد، معاونین و مدیران بنیاد در سطح ستادی و استانی، فرمانداران، استانداران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تشکلهای شاهد و ایثارگر، مددکاران و مشاوران بنیاد و گروههای مردمی انجام میشود که از مشارکت و همکاری همه عزیزان قدردانی میکنیم.
فریده اولاد قباد افزود: در طرح ملی نهضت دیدار با برخی خانوادههای شهدای معزز با توجه به حضور گروههای مختلف دیدار کننده، بیش از یک بار دیدار انجام شده است. نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید، مشاورین، معاونین و مدیران ستادی بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز با حضور در استانها با خانوادهها شهدا در کنار مدیران کل استانی بنیاد دیدار داشتهاند.
اولادقباد با اشاره به اهمیت روایتگری و مستندسازی دیدارها گفت: روایتگری از خانواده شهدا در اولویت برنامههای بنیاد شهید و امور ایثارگران است و همکاران ما در بخش فرهنگی و روابط عمومی با همکاری سایر بخشها در این زمینه اقدامات لازم را انجام میدهند.