به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ بهروز محمدی‌مهر، از تشکیل سومین نشست رسیدگی به جرایم انتخاباتی و کارگروه هماهنگی و تبادل اطلاعات با هدف آمادگی برای هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا خبر داد و افزود: با توجه به در پیش بودن هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا، برنامه‌ریزی‌های دقیق و مصوبات کارآمدی برای برگزاری انتخاباتی سالم و قانونمند در دستور کار قرار گرفته است.

او با تأکید بر لزوم رصد مستمر فعالیت داوطلبان، تأکید کرد: طبق مصوبه این کارگروه، هیئت‌های نظارت و اجرایی موظف شدند حتی در ایامی که روند انتخابات بنا به تشخیص مراجع بالادستی با تغییراتی مواجه است، نسبت به پایش دقیق فعالیت‌های نامزد‌ها اقدام کنند.

رئیس کل دادگستری استان همدان تصریح کرد: بدیهی است هر گونه تبلیغات زودهنگام و ارتکاب جرم یا تخلف از سوی داوطلبان، از سوی این مراجع مستندسازی و به دستگاه قضا برای برخورد قانونی ارجاع خواهد شد.

محمدی‌مهر از راه‌اندازی سامانه‌ای برای مشارکت مستقیم مردم در نظارت خبر داد و گفت: این سامانه به‌منظور دسترسی آسان شهروندان برای بارگذاری و گزارش تخلفات احتمالی نامزد‌های شهری و روستایی طراحی شده است تا گزارش‌های مردمی پس از بررسی از سوی هیئت‌های نظارت و اجرایی، در صورت احراز جرم، برای پیگیری قضایی به شعب ویژه ارسال شود.

رئیس کل دادگستری استان همدان تصریح کرد: در تمامی شهرستان‌ها و مرکز استان، شعب ویژه‌ای برای رسیدگی فوق‌العاده به پرونده‌های انتخاباتی اختصاص یافته است تا اتهامات وارده با سرعت و دقت لازم مورد رسیدگی قرار گیرد.

این مسئول با بیان اینکه نظارت‌ها در سه مرحله «پیش از انتخابات»، «روز انتخابات» و «پس از برگزاری انتخابات» تداوم خواهد داشت، از مردم استان درخواست کرد تا هرگونه تخلف یا تبلیغات زودهنگام را به هیئت‌های نظارت و اجرایی گزارش دهند.

بهروز محمدی‌مهر با قدردانی از نقش مؤثر صدا و سیما در اطلاع‌رسانی، خواستار آگاهی‌بخشی عمومی درباره وظایف و حدود اختیارات اعضای شورای شهر و روستا شد.

او تأکید کرد: متأسفانه مشاهده شده برخی نامزد‌ها وعده‌هایی را مطرح می‌کنند که اساساً خارج از حیطه اختیارات قانونی اعضای شورا و در زمره وظایف اجرایی سایر نهادهاست.

رئیس کل دادگستری استان همدان در پایان ابراز امیدواری کرد با برگزاری میزگرد‌های تخصصی و شفاف‌سازی وظایف شورا‌ها در رسانه ملی، مردم با آگاهی کامل از حدود اختیارات داوطلبان، دست به انتخابی شایسته بزنند و از اتکا به وعده‌های غیرقانونی در زمان تبلیغات پرهیز کنند.