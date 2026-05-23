به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، رئیس اداره حفاظت محیط زیست نقده گفت: آبگیری تالاب «گرده‌ قیت و میمند» با استفاده از آب رودخانه «گادر» شروع شد و هم اکنون با ورود آب، بخشی از مساحت این تالاب هم احیا شده است. اکبر قایمی اضافه کرد: آبگیری و احیای این تالاب که از تالاب‌های اقماری دریاچه ارومیه است، اهمیت ویژه‌ای دارد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست نقده گفت: یکی از دلایل اهمیت آبگیری تالاب گرده‌قیت و میمند پوشش درختان گز در این تالاب است که به دلیل خشکی تالاب در حال نابودنی بودند که با آبگیری آن، این درختان نیز از خشک شدن نجات پیدا می‌کنند. وی اظهار کرد: با توجه به اینکه پوشش گیاهی تالاب گرده‌قیت و ممیند نیز بیشتر از گیاهان دانه دار است، در این فصل برای تغذیه پرندگان آبزی و کنار آبزی مهاجر و بومی هم اهمیت دارد و می‌تواند به ماندگاری بیشتر پرندگان در این تالاب کمک کند. رئیس اداره حفاظت محیط زیست نقده از همراهی و همکاری جوامع محلی به ویژه کشاورزان و باغداران در احیای این تالاب قدردانی کرد و افزود: سال گذشته نیز پس از بیش از ۲ دهه تالاب فصلی «گرده‌قیت و ممیند» با رهاسازی بیش از یک میلیون مترمکعب آب رودخانه گادر احیا و موجب پرآب شدن و زنده شدن چشمه‌ها و چاه‌های آب مناطق پایین دست تالاب شده بود.

شهرستان نقده هفت تالاب فصلی و دائمی دارد که سالانه بیش از ۱۰ هزار قطعه انواع پرندگان مهاجر و بومی در آن زندگی می‌کنند که از این تعداد، تالاب‌های درگه سنگی، حسنلو و یادگارلو جزو تالاب‌های بین المللی هستند.