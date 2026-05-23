به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارشناس پیش‌ بین هواشناسی خراسان رضوی گفت: وزش باد شدید همراه با گرد و غبار، احتمال خسارت و کاهش کیفیت هوا تا دوشنبه مهمان خراسان رضوی است.

زهرا مبشری نسب افزود: دیروز وزش باد شدید با سرعت ۸۶ کیلومتر در ساعت شهرهای سرخس و درگز را درنوردید.

وی اضافه کرد: سامانه بارش‌ های رگباری با احتمال آبگرفتگی مسیل‌ ها امروز نیز در نیمه شمالی استان فعال است.

کارشناس پیش‌ بین هواشناسی خراسان رضوی ادامه داد: در شبانه‌ روز گذشته بیشترین میزان بارندگی از درگز با ۵/۶ میلیمتر ثبت شده است.

مبشری نسب گفت: همچنین در این مدت دمای هوای مشهد بین ۱۴ و ۳۰ درجه سلسیوس متغیر بود و برای امروز نیز دمای هوای روزانه این کلانشهر ۲۸ درجه و کمینه دما نیز ۱۵ درجه پیش‌ بینی شده است.