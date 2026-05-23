پخش زنده
امروز: -
استاندار هرمزگان گفت: با هدف احیای مراکز تولیدی و خدماتی تفاهمات سازندهای میان دستگاههای مالیاتی و تأمین اجتماعی حاصل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس؛ محمد آشوری در صد و هفدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی افزود: براین اساس با ارسال این موضوع به قرارگاه اقتصادی، از ظرفیتهای اختیارات رئیسجمهور و وزرا در این زمینه استفاده میشود.
وی گفت: با توجه به فشارهای ناشی از جنگ اقتصادی و آسیبهای وارده به صنایع، نیازمند گفتگوی همهجانبه و پیگیری دقیق چالشهای حوزههای مالیاتی و تأمین اجتماعی هستیم تا از ادامه اشتغال و حیات صنایع حفاظت شود.
استاندار هرمزگان گفت: رئیس جمهور برای رفع اختلاف زمینها بین منطقه آزاد قشم و سازمان بنادر و دریانوردی و با هدف گشایش در حوزههای تولید، اشتغال و معیشت دریانوردان، اختیارات ویژه داده است.
بیشتر بخوانید: آغاز ساخت مجتمع آموزشی شجره طیبه میناب با حضور وزیر آموزش و پرورش
محمد آشوری از بررسی چالشهای معیشتی جامعه دریانوردان نیز خبر داد و گفت: استفاده از توان شناورها برای تسهیل انتقال کالا از کشورهای مختلف و باز تعریف راهگذر تجاری در دستورکار قرار دارد.
وی افزود: با اجرایی شدن این تصمیمات، ضمن تنظیم بازار و دسترسی مردم به کالا با قیمت مناسب، شاهد رونق گردش اقتصادی استان و افزایش امید به آینده در میان فعالان حوزه تجارت و دریانوردی میشویم.
احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی هم گفت: تعدیل نیرو در صنایع و صفهای طولانی بنزین پذیرفته نیست و بررسی این موضوع در دستورکار قرار گرفته است.