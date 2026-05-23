مدیر باغ کتاب با اشاره به استقبال از «اردی‌بهشت کتاب» اعلام کرد: این رویداد تا جمعه هفتم خرداد تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی رمضانی گفت: رویداد «اردی‌بهشت کتاب» که از ۲۳ اردیبهشت شروع به فعالیت کرد تا هفتم خرداد تمدید شد.

مدیرعامل باغ کتاب گفت: مقرر بود رویداد اردیبهشت کتاب تا فردا سوم خرداد به پایان برسد اما با توجه به استقبال صورت گرفته این رویداد فرهنگی تا هفتم خرداد تمدید شد.

«اردی‌بهشت کتاب» از ۲۳ اردیبهشت در فضای ۶۵ هزار مترمربعی باغ کتاب تهران آغاز شده است و قرار بود تا سوم خرداد ادامه یابد. در این رویداد حدود ۷۰۰ هزار نسخه کتاب از ۱۸۰ هزار عنوان ویک هزار و ۱۰۰ ناشر و حدود ۸۰۰ هزار نسخه در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

بازدیدکنندگان می‌توانند همه روزه از ساعت ۹ صبح تا ۲۲ از این رویداد بازدید کنند. کتاب‌ها با ۱۵ درصد تخفیف و سایر خدمات باغ کتاب با ۱۰ درصد تخفیف به علاقه‌مندان ارائه می‌شود.