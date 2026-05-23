فدراسیون فوتبال در خصوص شایعات مربوط به صادر نشدن روادید برخی از ملی‌پوشان نوشت: فرایند اداری مربوط به اخذ روادید از سوی فدراسیون و تیم ملی طبق روال انجام گرفته و ادعای مطرح شده کذب است.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، بنابر اعلام فدراسیون فوتبال، در چند روز گذشته شایعاتی منتشر شده بود که برخی بازیکنان تیم ملی فوتبال نتوانستند روادید حضور در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ را کسب کنند.

فدراسیون فوتبال با انتشار بیانیه‌ای به این شایعات واکنش نشان داد و نوشت: در پی انتشار برخی شایعات درباره رد درخواست روادید تعدادی از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶، ضمن تکذیب این اخبار اعلام می‌شود که فرایند اداری مربوط به اخذ روادید از سوی فدراسیون فوتبال و تیم ملی طبق روال انجام گرفته و ادعای مطرح شده کذب است.

فدراسیون فوتبال تصریح کرد: از رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای درخواست می‌شود از گمانه‌زنی و انتشار اخبار غیررسمی در این خصوص پرهیز کنند. بدیهی است فدراسیون، اخبار و اطلاعات مربوط به روند اعزام تیم ملی به جام جهانی را از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد کرد.