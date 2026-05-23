رئیس اتاق اصناف ایران در دیدار با رئیس سازمان امور مالیاتی، ضمن تقدیر از همراهی این سازمان در کاهش فشار مالیاتی بر کسبوکارها، بر لزوم تداوم این تعاملات برای حمایت از اصناف در شرایط دشوار اقتصادی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قاسم نودهفراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران به همراه سخنگو و خزانهدار این اتاق، در نشستی مشترک با سیدمحمد هادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، به بررسی چالشهای مالیاتی جامعه صنفی پرداختند.
نودهفراهانی در این دیدار با اشاره به فشار اقتصادی مضاعف بر کسبوکارها در ماههای اخیر و چالشهای ناشی از تعطیلی برخی مشاغل اینترنتی، از رویکرد تعاملی وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی قدردانی کرد. وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی در برخی موارد بهصورت داوطلبانه تسهیلاتی را برای مودیان در نظر گرفته است، گفت: این همراهی در شرایطی که اصناف با رکود و محدودیتهای فروش مواجه هستند، اقدامی شایسته و اثربخش است.
رئیس اتاق اصناف ایران با تأکید بر متناسبسازی تکالیف مالیاتی با توان واقعی کسبوکارها، خواستار تداوم این تسهیلات شد تا از آسیب بیشتر به واحدهای صنفی خرد و متوسط جلوگیری شود. در این نشست، طرفین بر لزوم تقویت گفتوگوهای مستمر میان بدنه اصناف و نظام مالیاتی برای کاهش تنشهای اقتصادی توافق کردند.