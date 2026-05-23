مدیر نمایندگی ستاد دیه استان اردبیل از برگزاری پویش مردمی نذر هشتم با هدف کمک به آزادسازی ۱۸ زندانی جرایم غیرعمد و مالی با مشارکت اردبیلی‌های مقیم استان کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، کریم‌الله محبوبی اُناری روز شنبه اظهار کرد: برای کمک به فراهم کردن زمینه آزادسازی این ۱۸ زندانی جرایم غیرعمد و مالی که در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در زندان‌های استان هستند، برگزاری پویشی با کمک اردبیلی‌های مقیم کرمانشاه تا پایان خردادماه راه‌اندازی شد.

وی اضافه کرد: هفت میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال باید برای این اقدام خیرخواهانه در قالب پویش مردمی نذر هشتم در ماه جاری جمع‌آوری شود که امیدواریم خیرین اردبیلی مقیم استان کرمانشاه، نمایندگی ستاد مردمی دیه را حمایت کنند.

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان اردبیل بیان کرد: مردم برای مشارکت در این پویش می‌توانند کمک‌های نقدی خود را به شماره حساب جاری ۵۰۱۲۱۲۱۲۷۰ ستاد دیه اردبیل نزد بانک ملت و شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۹۴۳۲۳۷۴۷۷ و یا شماره حساب جاری ۰۱۰۴۶۰۲۰۱۱۰۰۹ نزد بانک ملی و شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۷۴۲۹۳ واریز کنند.

محبوبی اُناری با اشاره به برگزاری با تاخیر جشن‌های گلریزان ماه مبارک رمضان در پی جنگ تحمیلی، اضافه کرد: زندانیان مورد نظر به دلیل جرایم غیرعمد یا بدهی مالی ناشی از مشکلات اقتصادی توانایی پرداخت بدهی خود را ندارند و برای بازگشت به آغوش خانواده چشم‌انتظار یاری دستان پرمهر نیکوکاران هستند.