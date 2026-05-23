کارشناس اداره کل هواشناسی استان قم گفت: آسمان قم صاف تا کمی ابری است و در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید و گردوخاک خواهیم داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مرتضی صبوری گفت: روز یکشنبه هم آسمان صاف از بعدازظهر افزایش ابر، در برخی نقاط رگبار پراکنده و رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی و گردوخاک شاهد خواهیم بود.

وی افزود: روز دوشنبه هم آسمان صاف در برخی ساعات همراه با وزش وزش باد شدید و گردوخاک است، سمت باد غربی و سرعت باد ۹۰-۶۰ کیلومتر بر ساعت.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان قم از افزایش دمای استان در این هفته خبر داد گفت: امروز بیشینه دما ۳۳، فردا ۳۵ و روز دوشنبه ۳۷ درجه سانتی گراد خواهد بود.