ضدآفتاب‌ها، محصولات پرطرفداری در فصل گرم سال هستند، اما به انتخاب ضدآفتاب مناسب برای پوست‌های مختلف و شرایط متفاوت مواجهه با آفتاب، باید دقت شود؛ از جمله اینکه برای منطقه‌ای که در آن زندگی می‌کنید، SPF مناسب انتخاب کنید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر تارا برات، متخصص بیماری‌های پوست اظهار کرد: در فصل تابستان، به دلیل افزایش دمای هوا و شدت بیشتر تابش نور خورشید، پوست بیشتر در معرض آفتاب‌سوختگی و آسیب‌های ناشی از اشعه خورشید قرار می‌گیرد. نخستین توصیه در فصل گرما، پرهیز از قرار گرفتن مستقیم در معرض نور خورشید است. همچنین افرادی که به دلیل شغل یا شرایط کاری ناچار به حضور طولانی‌مدت در فضای باز هستند، باید حتماً از ضدآفتاب مناسب استفاده کنند.

وی افزود: پرتویی که بیشترین آسیب را به پوست وارد می‌کند، اشعه «UVB» است. بیشتر ضدآفتاب‌ها در برابر این اشعه خاصیت محافظتی دارند و میزان این محافظت با شاخص SPF مشخص می‌شود. ضدآفتاب‌هایی با SPF بالاتر از ۳۰ معمولا محافظت مناسبی ایجاد می‌کنند، اما در مناطقی مانند خوزستان و دیگر نواحی گرمسیری که شدت تابش آفتاب بیشتر است، متخصصان استفاده از SPF بالاتر از ۵۰ را توصیه می‌کنند.

عضو هیات علمی گروه پوست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: نوع دیگری از اشعه فرابنفش با نام «UVA» نیز وجود دارد که می‌تواند موجب آسیب‌های پوستی شود. برخی ضدآفتاب‌ها که به آنها «وسیع‌الطیف» یا «Broad Spectrum» گفته می‌شود، پوشش محافظتی کامل‌تری دارند و علاوه بر UVB، از پوست در برابر UVA و بخشی از نور مرئی نیز محافظت می‌کنند. یکی از ویژگی‌های این ضدآفتاب‌ها، وجود رنگ‌دانه است. این رنگ‌دانه‌ها ممکن است سفید باشند و کمی به پوست رنگ بدهند یا با رنگ طبیعی پوست هماهنگ باشند.

وی ادامه داد: انتخاب ضدآفتاب مناسب تا حد زیادی به نوع پوست افراد بستگی دارد. برای مثال، افرادی که پوست روشن‌تری دارند و مستعد آکنه نیستند، بهتر است از ضدآفتاب‌های وسیع‌الطیف استفاده کنند. افراد با پوست چرب نیز می‌توانند از ضدآفتاب‌های بدون چربی و بدون رنگ‌دانه با SPF ۵۰ استفاده کنند.

روش صحیح استفاده از ضدآفتاب

برات گفت: مقدار مناسب مصرف ضدآفتاب برای صورت حدود دو بند انگشت یا معادل دو سوم قاشق غذاخوری است و باید هر ۲ تا ۴ ساعت تمدید شود. در صورتی که فرد به طور مداوم و بیش از چهار ساعت در معرض نور خورشید قرار داشته باشد، تمدید ضدآفتاب ضروری است.

وی بیان کرد: قرار گرفتن در معرض نور خورشید ممکن است باعث ایجاد کک‌ومک شود و همچنین لک‌های ملاسما (که به صورت لکه‌های تیره و معمولاً نامنظم روی پوست ظاهر می‌شوند) را تشدید کند. علاوه بر این، آسیب‌های مزمن ناشی از آفتاب در طولانی‌مدت می‌توانند خطر ابتلا به سرطان‌های پوستی را افزایش دهند.

این متخصص پوست در ادامه اضافه کرد: برخی افراد، مانند مبتلایان به بیماری ژنتیکی «گزرو درما پیگمنتوزوم» (Xeroderma Pigmentosum)، به دلیل اختلال در ترمیم DNA پوست، نسبت به نور خورشید حساسیت بسیار بالایی دارند و در مواجهه با آفتاب دچار خشکی، شکنندگی و آسیب شدید پوستی می‌شوند.

راه‌های تشخیص بیماری‌های پوستی

وی گفت: بسیاری از افراد پس از مشاهده لک، کک‌ومک یا تغییرات پوستی به پزشک مراجعه می‌کنند و متخصص پوست با معاینه، علت ضایعات را تشخیص می‌دهد. برخی ضایعات رنگدانه‌ای برجسته که گاهی دچار زخم می‌شوند و بهبود نمی‌یابند، ممکن است خطرناک باشند.

برات ادامه داد: همچنین اگر ضایعه‌ای شبیه خال با رشد ناگهانی، تغییر رنگ یا عدم بهبود در سطح پوست ایجاد شود، مراجعه سریع به متخصص پوست ضروری است. ضایعات رنگدانه‌ای پوست انواع مختلفی دارند و درمان آنها معمولاً با کرم‌ها و دارو‌های موضعی آغاز می‌شود و در برخی موارد ممکن است به لیزردرمانی نیاز باشد.

وی اضافه کرد: در مورد سرطان‌های پوستی نیز ابتدا نمونه‌برداری انجام می‌شود و سپس بر اساس نوع ضایعه، روش درمانی مناسب مانند جراحی، شیمی‌درمانی یا دیگر درمان‌های تکمیلی انتخاب خواهد شد.