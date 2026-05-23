رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به فعالیت ۶ هزار و ۷۶۴ واحد زنبورستان در سطح استان گفت: کردستان رتبه دوم از نظر تعداد زنبورستانها را در کشور دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، نقشبندی اظهار داشت: کردستان به دلیل بهره مندی از ظرفیتهای طبیعی، مراتع غنی و اقلیم مناسب به یکی از قطبهای مهم زنبورداری کشور تبدیل شده و توانسته جایگاه قابل توجهی در این صنعت به دست آورد.
وی با تشریح وضعیت این صنعت در استان افزود: در حال حاضر ۶ هزار و ۷۶۴ واحد زنبورستان فعال در سطح استان مشغول به فعالیت هستند و استان کردستان رتبه دوم را از نظر تعداد زنبورستان ها در کشور به خود اختصاص داده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان همچنین گفت: مجموع کلنیهای زنبور عسل استان شامل ۲۷۳ هزار و ۱۶۹ کلنی مدرن و ۶ هزار و ۸۹ کلنی بومی است که بر پایه برآورد کارشناسان، پیشبینی میشود در سال جاری میزان ۲ هزار و ۲۵۰ تن عسل باکیفیت تولید و به بازارهای هدف عرضه شود.
نقشبندی بابیان اینکه توسعه کمی و کیفی صنعت زنبورداری یکی از اولویتهای سازمان جهاد کشاورزی است، گفت: ارتقای دانش فنی زنبورداران، استفاده از تجهیزات نوین، افزایش بهرهوری و حمایت از برندسازی محصولات تولیدی از مهمترین برنامههای این سازمان در راستای تقویت جایگاه کردستان در بازارهای ملی و بینالمللی است.
وی در پایان همچنین به نقش مهم زنبورداری در حفظ تنوع زیستی و گردهافشانی گیاهان اشاره کرد و افزود: حمایت از این صنعت علاوه بر جنبه اقتصادی، در حفظ اکوسیستم طبیعی و پایداری مراتع استان نیز تأثیر بسزایی دارد.