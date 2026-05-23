خانواده شهید لوازم مورد نیاز ۴ مرکز بهزیستی اسفراین به ارزش ۹ میلیارد ریال که بنا به وصیت شهید بقالیان و توسط خانواده اش خریداری شده بود به مراکز امام حسن (ع)، تکتم، شقایق و امید اهدا گردید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، شهید سجاد بقالیان کارشناس حسابداری و کارمند پرتلاش بیمارستان امام حسن (ع) شهرستان بجنورد بود که سالها بیادعا در مسیر خدمت به مردم و حفظ امنیت تلاش میکرد، در حملهای تروریستی به آرزوی دیرینه خود رسید و به مقام شهادت نائل آمد شهیدی که پیش از رفتنش، وصیت کرده بود اموالش صرف ساخت حسینیه و کمک به نیازمندان شود.
وی پیش از شهادت، وصیت کرده بود دو قطعه زمین متعلق به او فروخته شود و با هزینه آن حسینیهای به نام امام سجاد «ع» ساخته شود تا محلی برای ترویج معارف اهلبیت «ع» و گردهمایی مؤمنان باشد. همچنین تأکید کرده بود خودروی شخصیاش پس از فروش، بخشی از پول آن به شیرخوارگان و بخشی دیگر به آسایشگاه معلولان ذهنی شهرستان اسفراین اختصاص یابد؛ اقدامی که نشان از نگاه مسئولانه و توجه ویژه او به اقشار آسیبپذیر جامعه داشت.
این شهید سرافراز درحالیکه برای صیانت از امنیت داخلی شهر تلاش میکرد، در جریان حملهای تروریستی هدف کینه دشمنان قرار گرفت و در ۱۸ دی ۱۴۰۴ به فیض عظیم شهادت نائل آمد.