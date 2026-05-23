مدیرکل و رییس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: پروژهای فعال در سطح استان در حال فعالیت هستند که در آنها ۱۷ هزار واحد مسکونی در مراحل مختلف احداث برای کارکنان نیروهای مسلح در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پیمان آرامون در جلسه شورای تامین مسکن ویژه نیروهای مسلح، اظهار کرد: در مجموع بیش از ۷۵۵ هکتار زمین برای اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن ویژه نیروهای مسلح در آذربایجان غربی تامین شده است.
وی ادامه داد: باتوجه به برنامه دولت در رابطه با ساخت مسکن و اجرای نهضت ملی مسکن در استان، تامین مسکن نیروهای مسلح نیز در اولویت قرار گرفته و برای ساخت و تحویل آن برای نیروهای مسلح (ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و وزارت دفاع) برنامهریزی شده است.
مدیرکل و رییس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: طبق برنامه ریزیهای انجام شده امید است با سرعت بخشیدن به کار و انجام اقدامات جهادی مراحل ساخت و ساز این واحدهای مسکونی در کمترین زمان ممکن به پایان برسد.
آرامون بیان کرد: مشکلی از بابت تامین زمین در سطح استان برای اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن وجود ندارد و اجرای هر چه سریعتر طرح نهضت ملی مسکن ویژه نیروهای مسلح نیازمند مساعدت و همکاری بیش از پیش مسوولان این بخش است.