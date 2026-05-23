به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، با اعلام شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش، از زمان اذان مغرب روز شنبه ٢ خرداد تا اذان مغرب روز یکشنبه ٣ خردادماه، نمایش‌های کشور به صحنه نمی‌روند.

اجرای نمایش‌ها بعد از اذان مغرب روز یکشنبه ٣ خردادماه، طبق روال سابق می‌تواند انجام شود.

در این بازه زمانی، نمایش‌های مناسبتی، مذهبی و سوگواره‌ها، با رعایت قوانین سالن، مجاز به اجرا هستند.