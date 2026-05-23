به دلیل همزمانی با شهادت امام محمد باقر (ع)، سالنهای نمایش یک روز اجرا نخواهند داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، با اعلام شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش، از زمان اذان مغرب روز شنبه ٢ خرداد تا اذان مغرب روز یکشنبه ٣ خردادماه، نمایشهای کشور به صحنه نمیروند.
اجرای نمایشها بعد از اذان مغرب روز یکشنبه ٣ خردادماه، طبق روال سابق میتواند انجام شود.
در این بازه زمانی، نمایشهای مناسبتی، مذهبی و سوگوارهها، با رعایت قوانین سالن، مجاز به اجرا هستند.