به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ محمدرضا علیزاده،فرمانده انتظامی غرب استان تهران از اجرای طرح عملیاتی مقابله با ضایعاتیهای متخلف در ۶ شهرستان تابعه فرماندهی انتظامی غرب استان تهران در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.
علیزاده گفت: در این طرح، مأموران پلیس آگاهی با بازدید از ۲۰۵ واحد صنفی ضایعاتی، به ۷۳ واحد اخطاریه صادر کردند و ۱۳ واحد ضایعاتی متخلف که فعالیت مجرمانه داشتند، با دستور قضائی پلمب شدند.
وی افزود: در جریان این عملیات، ۴۸ نفر مالخر اموال مسروقه دستگیر و ۶۳۰ کیلوگرم سیم و کابل برق و یک دستگاه موتورسیکلت مسروقه کشف شد.
فرمانده انتظامی غرب استان تهران از شهروندان خواست: هرگونه موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.