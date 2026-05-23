به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ محمدرضا علیزاده،فرمانده انتظامی غرب استان تهران از اجرای طرح عملیاتی مقابله با ضایعاتی‌های متخلف در ۶ شهرستان تابعه فرماندهی انتظامی غرب استان تهران در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

علیزاده گفت: در این طرح، مأموران پلیس آگاهی با بازدید از ۲۰۵ واحد صنفی ضایعاتی، به ۷۳ واحد اخطاریه صادر کردند و ۱۳ واحد ضایعاتی متخلف که فعالیت مجرمانه داشتند، با دستور قضائی پلمب شدند.

وی افزود: در جریان این عملیات، ۴۸ نفر مالخر اموال مسروقه دستگیر و ۶۳۰ کیلوگرم سیم و کابل برق و یک دستگاه موتورسیکلت مسروقه کشف شد.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران از شهروندان خواست: هرگونه موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.