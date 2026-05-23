به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: عملیات اصلاح شیب شیروانی در ۲۰ کیلومتر از محور‌های استان از ابتدای سال انجام و براساس برنامه ریزی‌های انجام شده اصلاح ۱۵۰ کیلومتر در دستور کار قرار دارد.

فرخی با اشاره به تداوم برنامه‌های عمرانی و ایمنی در استان گفت: با توجه به نتایج مثبت عملیات انجام شده پارسال نیز ۱۴۰ کیلومتر از جاده‌های استان مورد اصلاح قرار گرفت و امسال هم تمرکز بر اصلاح شیب‌های ناایمن در محور‌های حساس است.

وی با تبیین اهمیت فنی این عملیات افزود: اصلاح شیب شیروانی، یکی از اقدامات حیاتی در مدیریت هندسه جاده است.

به گفته فرخی این عملیات با هدف اصلاح زوایای شیب جاده در نقاط خطرناک انجام می‌شود تا از خروج خودرو‌ها از مسیر و یا برخورد آنها با موانع جلوگیری شود.

وی تأکید کرد: اصلاح این شیب‌ها علاوه بر کاهش چشمگیر تصادفات ناشی از خطا‌های انسانی و اشتباهات رانندگی، باعث می‌شود در صورت بروز حادثه، شدت برخورد و آسیب‌های وارده به سرنشینان به حداقل برسد.