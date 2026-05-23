هواشناسی آذربایجان غربی رگبار‌های باران همراه با رعد و برق و ورود گرد و خاک را برای منطقه پیش بینی کرد.

گرد و خاک ، میهمان ناخوانده آذربایجان غربی می‌شود

گرد و خاک ، میهمان ناخوانده آذربایجان غربی می‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، کارشناس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌غربی گفت: از امروز (دوم خرداد) امواج بارشی، جو استان را تحت تاثیر قرار داده و در بسیاری از نقاط استان شاهد رگبار‌های باران همراه با رعد و برق و وزش تند باد لحظه‌ای خواهیم بود.

مهدی کریمی افزود: از روز یکشنبه (سوم خرداد) تا اواسط هفته آینده در نواحی جنوبی با افزایش سرعت وزش باد بویژه در ساعات میانی روز، احتمال ایجاد گرد و خاک و یا انتقال توده گرد و خاک از کشور عراق بالا خواهد بود.

وی ادامه داد: وزش باد موجب خسارت به سازه‌های سبک و موقت، افتادن تابلو‌های تبلیغاتی، شکستن شاخه درختان و فرسوده و پرتاب اشیاء از ساختمان‌ها خواهد شد.کریمی تاکید کرد: از روز دوشنبه (۴ خرداد)، بارش‌ها منحصر به نواحی شمالی خواهد بود و به تناوب ادامه خواهد داشت. کارشناس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌غربی همچنین افزایش ۲ تا ۴ درجه‌ای دما را برای منطقه پیش بینی کرد.