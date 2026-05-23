روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات کیش از پاکسازی سواحل دامون، ماشه و محدوده ساحل مرجان تا پارک سیمرغ خبر داد.

پاکسازی سواحل دامون، ماشه، مرجان و محدوده پارک سیمرغ در کیش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات کیش، اعلام کرد: با هدف ارتقای بهداشت محیط، حفظ زیبایی بصری سواحل و ارائه خدمات مطلوب‌تر به ساکنان و گردشگران، نیرو‌های خدماتی شرکت با اجرای عملیات پاکسازی گسترده، بخش‌هایی از نوار ساحلی را نظافت کردند.

در این طرح سواحل دامون، ماشه کاملا پاکسازی شدند و عملیات نظافت و پاکسازی سواحل مرجان تا محدوده پارک سیمرغ انجام شد.

عملیات پاکسازی سواحل در قالب برنامه‌های مستمر شرکت عمران، آب و خدمات برای نگهداشت مطلوب فضا‌های عمومی، ارتقای کیفیت خدمات شهری و صیانت از محیط‌زیست ساحلی انجام شده است.

شرکت عمران، آب و خدمات کیش، از شهروندان و گردشگران خواست با رعایت اصول نظافت عمومی و حفظ محیط‌زیست، در صیانت از پاکیزگی و زیبایی سواحل مشارکت کنند.