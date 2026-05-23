در پی تداوم تجاوز‌های رژیم صهیونیستی به نوار غزه، شمار کلی شهدای این منطقه به ۷۲هزار و ۷۸۳ نفر رسید.

شمار شهدای غزه به ۷۲هزار و ۷۸۳ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که طی ۴۸ ساعت گذشته ۸ شهید و ۲۹ مجروح به بیمارستان‌های غزه انتقال داده شدند.

از زمان اعلام آتش بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۹ مهر ۱۴۰۴) تاکنون ۸۹۰ نفر در غزه شهید و ۲ هزار و ۶۷۷ نفر دیگر مجروح شدند.

در این مدت پیکر ۷۷۷ شهید نیز زیر آوار یافت شد.

با احتساب این شهدا، شمار کلی شهدای غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون به ۷۲ هزار و ۷۸۳ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۲ هزار و ۷۷۹ نفر رسید.

رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ ویرانگری را علیه ساکنان نوار غزه به راه انداخت، اما به اهداف خود یعنی نابودی جنبش حماس و بازگرداندن اسرای صهیونیست از راه جنگ نرسید و مجبور به توافق آتش بس با این جنبش شد.

رژیم صهیونیستی از زمان برقراری آتش بس، از اجرای بخشی از مفاد آن سرباز زده و به تجاوزگری خود علیه نوار غزه ادامه داده است.