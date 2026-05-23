سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در آستراخان در سخنان خود در نشست کمیسیون علوم، تحقیقات و فناوری اتحادیه دانشگاه‌ها و مراکز علمی-تحقیقاتی دولتی کشور‌های حاشیه خزر گفت: خزر می تواند به یکی از مهم‌ترین مراکز همکاری‌های علمی و آموزشی در اوراسیا تبدیل شود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، احمد حیدریان، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در آستراخان، در نشست کمیسیون علوم، تحقیقات و فناوری اتحادیه دانشگاه‌ها و مراکز علمی-تحقیقاتی دولتی کشور‌های حاشیه خزر حضور یافت و سخنرانی کرد.

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در ابتدای سخنان خود از برگزارکنندگان این نشست، به‌ویژه دانشگاه دولتی آستراخان، برای برگزاری این رویداد علمی و دعوت از جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد و موضوع نشست با عنوان «علم و آموزش به عنوان یک فضای واحد در منطقه خزر» را موضوعی راهبردی برای آینده کشور‌های منطقه دانست.

وی با اشاره به نقش کلیدی دانشگاه‌ها در توسعه، نوآوری و تقویت همکاری میان ملت‌ها تأکید کرد که امروز پیشرفت کشور‌ها بیش از هر زمان دیگری به دانش، فناوری و سرمایه انسانی وابسته است و منطقه خزر با ظرفیت‌های گسترده علمی، فرهنگی و انسانی، می‌تواند به یکی از مهم‌ترین مراکز همکاری‌های علمی و آموزشی در اوراسیا تبدیل شود.

احمد حیدریان توسعه آموزش شبکه‌ای، اجرای پروژه‌های پژوهشی مشترک، تبادل استاد و دانشجو و تربیت نیروی انسانی متخصص را از مهم‌ترین زمینه‌های همکاری میان کشور‌های منطقه برشمرد و تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران همواره از گسترش همکاری‌های علمی و دانشگاهی با کشور‌های منطقه استقبال کرده و آمادگی دارد ظرفیت‌های علمی و پژوهشی خود را در اختیار همکاری‌های مشترک قرار دهد.

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران همچنین با اشاره به حملات خصمانه آمریکا و رژیم اسرائیل علیه برخی دانشگاه‌ها و مراکز علمی ایران اظهار داشت: همانطور که می‌دانید کشور ما مورد حملات جنایتکارانه امریکا و اسراییل قرار گرفت. آنها دانشگاه‌های ما را مورد حمله قرار دادند و بسیاری از اساتید و دانشجویان را به شهادت رساندند؛ غافل از اینکه علم و دانش از بین رفتنی نیست.

وی تأکید کرد علم باید عامل پیوند ملت‌ها، گفت‌و‌گو و پیشرفت مشترک باشد، نه ابزار فشار و تقابل سیاسی، و همکاری میان دانشگاه‌ها و مراکز علمی منطقه خزر می‌تواند نمونه‌ای موفق از تعامل سازنده و احترام متقابل در مسیر توسعه علمی و انسانی باشد.

در پایان، احمد حیدریان برای برگزارکنندگان و تمامی شرکت‌کنندگان این نشست آرزوی موفقیت کرد و ابراز امیدواری نمود نتایج این نشست به تقویت همکاری‌های علمی و آموزشی میان کشور‌های منطقه خزر منجر شود.

از دیگر سخنرانان این نشست می‌توان به رئیس دانشگاه دولتی آستراخان و رئیس کمیسیون، مدیر اجرایی اتحادیه دانشگاه‌ها و مراکز علمی-تحقیقاتی دولتی کشور‌های حاشیه خزر، معاون وزیر روابط خارجی استان آستراخان، نماینده وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه در آستراخان، سرکنسول قزاقستان در آستراخان، وابسته کنسولگری ترکمنستان و معاون علمی دانشگاه دولتی ترکمنستان اشاره کرد.