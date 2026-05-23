به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت اعلام کرد: از آغاز سال ۱۴۰۵ تا ۲۹ اردیبهشت‌ماه، مجموعاً ۴۱۹ مورد ابتلا به تب دنگی در کشور شناسایی شده است.

براساس این گزارش، تمرکز اصلی این بیماری با ۴۱۵ مورد در حوزه تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی چابهار بوده که شامل ۴۰۴ ابتلای بومی و ۱۱ مورد وارده از کشور پاکستان است. همچنین، ۳ مورد دیگر نیز در ایرانشهر به ثبت رسیده که منشأ آلودگی یک بیمار از کشور پاکستان و دو بیمار شهرستان چابهار گزارش شده است و همچنین یک مورد ابتلای بومی در بندرعباس گزارش شده است.

در سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۱۲۲۷ مورد تب دنگی در کشور تشخیص داده شده که تعداد ۱۱۲۴ مورد آن در داخل کشور رخ داده است و انتقال محلی محسوب می‌شود و مابقی بیماران در خارج از کشور به بیماری دچار شده‌اند.

بنا بر اعلام وزارت بهداشت، در تمامی مبادی مرزی زمینی، ریلی، دریایی و هوایی بین المللی و مناطق پرخطر داخل کشورمراقبت حشره شناسی انجام می‌شود. اولین گزارش صید پشه آئدس اجیپتی در اسفند سال ۱۳۹۸ در شهرستان بندرلنگه استان هرمزگان بوده است. در حال حاضر پشه آئدس اجیپتی در استان‌های هرمزگان، سیستان و بلوچستان (در شهرستان‌های چابهار و کنارک)، بوشهر (در شهرستان‌های عسلویه، کنگان، جم، دیر و برازجان)، فارس (شهرستان مهر و شهر کازرون)، کرمان (جیرفت) و آئدس آلبوپیکتوس در تمامی نقاط استان گیلان، استان مازندران در تمامی شهرستان‌های استان (به جز شهرستان‌های نکا، بهشهر، جویبار، سیمرغ و گلوگاه)، استان اردبیل (در شهرستان‌های بیله سوار و اصلاندوز)، استان آذربایجان شرقی (در شهرستان‌های خدافرین، هوراند و کلیبر)، استان قزوین (رازمیان) و استان زنجان (شهرستان طارم) و در توابع شهرستان بابل در یک یا چند نوبت گزارش شده است.

تب دنگی، نوعی بیماری ویروسی است که در مناطق گرمسیری و نیمه‌گرمسیری جهان به یک نگرانی عمده بهداشتی تبدیل شده است، این بیماری توسط ویروسی منتقل می‌شود که از طریق گزش پشه‌های خاصی تحت عنوان پشه آئدس به انسان سرایت می‌کند.