تمرینات تیم ملی والیبال ایران از امروز با ورود روبرتو پیاتزا وارد مرحله جدیدی شد و مرتضی شریفی، امیرحسین اسفندیار و اسماعیل مسافر نیز به اردو ملحق شدند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی والیبال کشورمان برای حضور شایسته در رویداد‌های پیش رو که از ۱۱ اردیبهشت در سالن زنده‌یاد محمدرضا یزدانی خرم آغاز شده است، از امروز (شنبه دوم خرداد) با حضور روبرتو پیاتزا وارد فاز جدیدی شد و رقابت بازیکنان برای قرار گیری در لیست چهارده نفره تیم ملی برای حضور در هفته اول لیگ ملت‌های والیبال در برزیل جدی‌تر و پرفشارتر از همیشه شد، زیراکه تمرینات با حضور مستقیم شخص پیاتزا و دستیاران ایتالیایی اش در نهایت کیفیت و دقت برگزار خواهد شد و بازیکنان تمام تلاش خود را برای اثبات توانایی خود برای حضور در لیگ ملت‌ها و ترکیب تیم ملی خواهند کرد.

همچنین با ورود مرتضی شیریفی به عنوان کاپیتان تیم ملی، امیرحسین اسفندیار لژیونر شاغل در لهستان و اسماعیل مسافر تعداد بازیکنان حاضر در اردو به ۲۰ نفر رسید و عرشیا به‌نژاد، عمران کوکجیلی، امیرمحمد گلزاده، امین اسماعیل‌نژاد، پویا آریاخواه، احسان دانش دوست، علیرضا عبدالحمیدی، سید متین حسینی، مبین نصری، یوسف کاظمی، سید عیسی ناصری، نیما باطنی، آرمین قلیچ نیازی، شایان مهرابی، محمدرضا حضرت پور، حسین حاجی‌کلاته و علی حق پرست دیگر بازیکنان حاضر در اردو هستند.

عباس نظریان به عنوان سرپرست، علی فتاحی، عادل غلامی و رحمان محمدی‌راد (مربیان به ترتیب حروف الفبا)، محمدامین شاکری (آنالیزور)، مهدی ابارشی (پزشک)، رحیمی (پزشک تغذیه)، حسین کرد فیروزجانی (فیزیوتراپ)، پیمان نعمت‌پور (بدنساز) و سجاد نوری به عنوان ماساژور اعضای ایرانی کادر فنی تیم ملی والیبال کشورمان را تشکیل می‌دهند.

همچنین عیسی سنگدوبینی، داوود مقبلی و پویا عزیزی و حامد تاروردی نیز به عنوان مربیان حاضر در اردو ملی پوشان را در تمرینات تهران همراهی می‌کنند.

مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های والیبال در گروه مردان از ۲۰ خرداد تا ۲۸ تیرماه سال جاری پیگیری می‌شود که مردان والیبال ایران هفته اول در کشور برزیل، هفته دوم در فرانسه و هفته سوم در صربستان به مصاف حریفان خود می‌روند.

بر اساس برنامه ریزی برگزار شده تیم ملی والیبال کشورمان نهم خردادماه تهران را به مقصد برزیل ترک می‌کند و پس از یک اردوی یک هفته‌ای در برزیل و برگزاری دو دیدار دوستانه مقابل این تیم ملی این کشور، با آمادگی هر چه بیشتر به مصاف رقبای خود در لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ خواهد رفت.