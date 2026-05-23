به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ حسین زلفخانی جانشین فرماندهی انتظامی غرب استان تهران از کشف ۳۲ دستگاه ماینر قاچاق به ارزش ۳۰ میلیارد ریال در شهریار خبر داد.
وی گفت: در پی دریافت گزارشهایی مبنی بر استفاده غیرمجاز از دستگاههای استخراج ارز دیجیتال در نقاطی از شهریار، بررسی موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
جانشین فرماندهی انتظامی غرب استان تهران افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی محل نگهداری ماینرهای قاچاق در سه نقطه از شهرهای حومه شهریار شده و طی بازرسی از این اماکن، ۳۲ دستگاه ماینر قاچاق را کشف و ضبط کردند.
وی با بیان اینکه ارزش ماینرهای مکشوفه توسط کارشناسان ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این رابطه ۳ متهم دستگیر شدهاند که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.