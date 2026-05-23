رئیس خانه معدن ایران، در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، با تأکید بر ضرورت نوآوری در فکر و تصمیم‌گیری، گفت: باید مطالبه‌گری بخش تولید از سیاست‌گذاران روزآمد شود و برای توقف بیکاری در کشور، صادرات را با ابزار‌های تشویقی پیش برد.

محمدرضا بهرامن، افزود: شناسایی بازار‌های جدید برای محصولات تولیدی را یکی از وظایف اصلی دانست و تصریح کرد: .اگر محصولات جدید را برای واحد‌های خودمان به‌درستی تعریف نکنیم، با چالش مواجه می‌شویم. حتی برای مس که تقاضای بالایی دارد، باید به دنبال بازار‌های جدید باشیم. جنگ به ما ثابت کرد که اگر بازار‌های تازه برای تولیدات معدنی خود نبینیم، قطعاً افزایش ۱۳ درصدی مورد نظر را به طور کامل محقق نخواهیم کرد

بهرامن در پایان خاطرنشان کرد: ما در خانه معدن این رشد ۱۳ درصدی را تعریف کرده‌ایم و اعلام کرده‌ایم که برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن به ۵۵ میلیارد دلار نیاز داریم. پس باید شرایطی فراهم کنیم که هم سرمایه‌های ملی جذب شوند و هم سرمایه‌گذار خارجی وارد میدان شود؛ چرا که در جهان تقاضا برای مواد معدنی بالاست.