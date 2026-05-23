نماینده فائو در ایران، تأکید کرد که بدون انگیزه و مشارکت فعال مردم، تلاش دولت‌ها برای حفاظت جامع از تنوع زیستی ایران به نتیجه نخواهد رسید و فائو در این راستا طرح‌هایی را برای توانمندسازی جوامع محلی اجرا می‌کند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما فرخ طایراو، نماینده سازمان بین‌المللی خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در ایران، در رویداد ملی تنوع زیستی ایران که در ساری در حال برگزاری است، گفت :ایجاد انگیزه در مردم برای حفظ تنوع زیستی و بهره‌مندی آنها از این اقدامات، کلید افزایش توان حفاظت از سوی جوامع محلی است. وی تأکید کرد که هرگونه برهم خوردن تعادل اکولوژیکی، اثرات ناگوار و بی‌بازگشتی خواهد داشت.

طایراو به طرح های اجرایی فائو در ایران برای حفاظت از شتر‌های دو کوهانه اشاره کرد و گفت: هدف این پروژه، ایجاد انگیزه در جوامع محلی برای حفظ و بهره‌برداری بهتر از این گونه ارزشمند است؛ چرا که تا زمانی که مردم خود نخواهند، دولت‌ها قادر به اجرای کامل طرح‌های حفاظتی نیستند.

وی افزود: وظیفه فائو، برداشتن گام‌هایی است که تضمین‌کننده بقای همه گونه‌ها برای نسل‌های آینده باشد و آمادگی خود را برای تبادل تجربیات با متخصصان و مراجع بین‌المللی اعلام کرد.

نماینده فائو، با اشاره به اهمیت ویژه استان مازندران در گوناگونی زیستی به دلیل موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فردش، بیان داشت: «مسائل اقلیمی در مازندران می‌تواند بر کل منطقه و جهان اثرگذار باشد.» وی همچنین سفر به مازندران را برایش تجربه‌ای ویژه دانست و زیبایی طبیعت و دانایی مردم این منطقه را ستود.

رویداد ملی تنوع زیستی ایران، با حضور مسئولان ارشد محیط زیست کشور و استانی، در ساری آغاز شده است و در طول دو روز، با تمرکز بر شعار جهانی «اقدام محلی برای اثرگذاری جهانی»، به برگزاری نشست‌های تخصصی و ارائه راهبرد‌های حفاظتی خواهد پرداخت. در این رویداد، از پوستر پویش ملی تنوع زیستی و سه عنوان کتاب مرتبط رونمایی خواهد شد و ۲۷ مقاله علمی در حوزه تنوع زیستی ارائه می‌ شود.