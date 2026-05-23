به گزارش خبرگزاری صداوسیما، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه در اطلاعیه ای اعلام کرد: طی شبانه روز گذشته ۲۵ فروند کشتی اعم از نفتکش، کانتینر بر و سایر کشتی های تجاری پس از کسب مجوز با هماهنگی و تامین امنیت نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز عبور کردند.

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه تاکید داشته: کنترل هوشمند تنگه هرمز با وجود ناامنی ایجاد شده در پی تجاوز ارتش تروریستی آمریکا در تنگه هرمز، توسط نیروی دریایی سپاه با قوت در حال انجام شدن است.