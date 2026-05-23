روابط عمومی نیروی دریایی سپاه از عبور ۲۵ فروند کشتی از تنگه هرمز طی شبانه روز گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه در اطلاعیه ای اعلام کرد: طی شبانه روز گذشته ۲۵ فروند کشتی اعم از نفتکش، کانتینر بر و سایر کشتی های تجاری پس از کسب مجوز با هماهنگی و تامین امنیت نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز عبور کردند.
روابط عمومی نیروی دریایی سپاه تاکید داشته: کنترل هوشمند تنگه هرمز با وجود ناامنی ایجاد شده در پی تجاوز ارتش تروریستی آمریکا در تنگه هرمز، توسط نیروی دریایی سپاه با قوت در حال انجام شدن است.