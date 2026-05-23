ورزشکاران خراسان رضوی در مسابقات کشوری بیماران خاص و پیوند اعضا، با کسب دهها مدال طلا، نقره و برنز به قهرمانی رسیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، تیم اعزامی خراسان رضوی در رقابت‌ های کشوری ویژه بیماران دیابتی و هموفیلی با کسب مدال‌ های رنگارنگ، عنوان قهرمانی کشور را از آن خود کرد.

این رقابت‌ ها از تاریخ ۲۹ اردیبهشت تا ۱ خرداد ماه ۱۴٠۵ به میزبانی رامسر برگزار شد.



در این رقابت‌ ها و در رشته شطرنج، طیبه عباسیان و سیدشهریار شمس آبادی مدال طلا کسب کردند.

در رشته بدمینتون هم مبینا تمنانلو و حمیدرضا غیاثی به مدال نقره رسیدند.

در رشته دارت، ابوالفضل باقری به مدال طلا رسید و در تنیس روی میز، ناهید مرجانی و ابوالفضل اشتری صاحب گردن آویز برنز شدند.

همچنین در پتانک، مهلا نوایی طلایی شد و حسینعلی بدری به مدال برنز رسید.