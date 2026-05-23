تجمعات شبانه در فردیس تنها به یک نقطه خاص محدود نمیشود
تجمعات شبانه در فردیس تنها به یک نقطه خاص محدود نمیشود؛ بلکه مردم با غیرت فردیس در ۱۵ نقطه مختلف به ابراز همبستگی و وحدت میپردازند. این تجمعات نمادی از عشق و وفاداری مردم به میهنشان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
شبها، جوانان و بزرگترها از مناطق مختلفی مانند ارم، اهری و پیک به خیابانها میآیند تا نشان دهند که برای ایران عزیزشان تا پای جان ایستادهاند.
در این تجمعات، از هر سنی و نسلی، افراد با پرچمهای سه رنگ ایران در دست، به میدان داری میپردازند و شعارهای ملی و میهنی سر میدهند. این صحنهها نمایانگر همبستگی و اتحاد مردم است که در برابر چالشها و ناملایمات ایستادگی میکنند.
مردم فردیس با شور و اشتیاق، نه تنها صدای خود را به گوش دشمنان ایران میرسانند، بلکه پیامی روشن به جهانیان ارسال میکنند: آنها برای حق و حقوق خود مبارزه میکنند و هرگز از آرمانهای خود کوتاه نخواهند آمد. این حرکتهای مردمی، نه تنها در فردیس بلکه در سراسر کشور طنینانداز است و نشاندهنده عزم راسخ ایرانیان برای ساختن آیندهای بهتر است.
در این شبهای پرشور، امید و اراده مردم به وضوح حس میشود و هر تجمع، خود یک حماسه ملی است که روحیه همبستگی و اتحاد را در دلها زنده نگه میدارد. بیشک این تلاشها تاریخساز خواهد بود و نسلهای آینده از این روزها به عنوان نماد ایستادگی و مقاومت یاد خواهند کرد.