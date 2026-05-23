تجمعات شبانه در فردیس تنها به یک نقطه خاص محدود نمی‌شود؛ بلکه مردم با غیرت فردیس در ۱۵ نقطه مختلف به ابراز همبستگی و وحدت می‌پردازند. این تجمعات نمادی از عشق و وفاداری مردم به میهن‌شان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، شب‌ها، جوانان و بزرگ‌تر‌ها از مناطق مختلفی مانند ارم، اهری و پیک به خیابان‌ها می‌آیند تا نشان دهند که برای ایران عزیزشان تا پای جان ایستاده‌اند.

در این تجمعات، از هر سنی و نسلی، افراد با پرچم‌های سه رنگ ایران در دست، به میدان داری می‌پردازند و شعار‌های ملی و میهنی سر می‌دهند. این صحنه‌ها نمایانگر همبستگی و اتحاد مردم است که در برابر چالش‌ها و ناملایمات ایستادگی می‌کنند.

مردم فردیس با شور و اشتیاق، نه تنها صدای خود را به گوش دشمنان ایران می‌رسانند، بلکه پیامی روشن به جهانیان ارسال می‌کنند: آنها برای حق و حقوق خود مبارزه می‌کنند و هرگز از آرمان‌های خود کوتاه نخواهند آمد. این حرکت‌های مردمی، نه تنها در فردیس بلکه در سراسر کشور طنین‌انداز است و نشان‌دهنده عزم راسخ ایرانیان برای ساختن آینده‌ای بهتر است.