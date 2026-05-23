به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، دکتر نورس با بیان اینکه استخر‌های کشاورزی با هدف تامین آب به باغ‌ها و مزارع طراحی شده و معمولا ایمنی لازم برای شنا را ندارد، گفت: اقداماتی همچون نصب تابلوی هشدار، حصارکشی، وجود حلقه نجات و طناب در حاشیه استخر‌ها ضروری است.

وی ادامه داد: متولیان استخر‌های کشاورزی باید اقدام لازم دراین زمینه را انجام دهند، اما بیشتر از همه آموزش خانواده‌ها به جوانان و هشدار به آنها برای عدم شنا در این اماکن منجر به پیشگیری از این اتفاقات ناگوار خواهد شد.

مدیر کل پزشکی قانونی استان خراسان شمالی گفت: در سال ۱۴۰۴ دوازده نفر شامل ۱۱ مرد و یک زن به دنبال غرق شدگی در مراکز پزشکی قانونی خراسان شمالی معاینه شده‌اند.

وی افزود: این آمار در سال ۱۴۰۳ تعداد هشت نفر بود و از آنجا که پزشکی قانونی مرجع تعیین علت فوت متوفیات ناشی از غرق شدگی است و بررسی آمار متوفیان ارجاعی نشان می‌دهد بیشتر این افراد (بیش از شصت درصد) در استخر‌های کشاورزی و در نیمه اول سال جان خود را از دست داده‌اند.