عملیات نصب تیرهای بتنی پروژه زیرگذر شهید زوارهای در شهر گلستان، بهعنوان یکی از حساسترین مراحل اجرایی پروژه، از سحرگاه امروز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این عملیات فنی، تیرهای پیشتنیده به طول ۲۷ متر و وزن تقریبی ۴۵ تُن با بهرهگیری از جرثقیلهای سنگین در محل پروژه جایگذاری میشوند. بهمنظور حفظ ایمنی شهروندان در حین اجرای این عملیات، مسیر «آدران به سمت شهریار» از ابتدای خیابان عاشورا بهصورت موقت مسدود شده است و رانندگان میتوانند از مسیر جایگزین (خیابان عاشورا و جاده کمربندی) تردد کنند.
با تکمیل این زیرگذر، ترافیک عبوری که پیشتر در محورهای اصلی شهر گلستان متراکم میشد، به مسیرهای زیرسطحی هدایت شده و حجم تردد در سطح معابر بهطور چشمگیری کاهش مییابد.
این پروژه تنها محدود به شهر گلستان نیست؛ بلکه با ایجاد یک شبکه مواصلاتی کارآمد، بخشهای مختلف شهرستان بهارستان را به یکدیگر متصل کرده و دسترسی شهرستانهای غرب و جنوب غرب استان تهران را نیز تسهیل میکند.
احداث این زیرگذر با کاهش تقاطعهای همسطح، ضمن افزایش سرعت جابهجایی و کاهش زمان سفر برای شهروندان، ضریب ایمنی تردد در یکی از پرترددترین نقاط ورودی منطقه را بهشدت افزایش میدهد.
پروژه زیرگذر شهید زوارهای یکی از زیرساختهای استراتژیک در شهرستان بهارستان محسوب میشود.