رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت با اشاره به آمادگی گسترده کادر درمانی حج برای ایام تشریق، اعلام کرد: تاکنون بیش از ۹۲ هزار خدمت پزشکی و درمانی به زائران ایرانی در سرزمین وحی ارائه شده است.

ارائه بیش از ۹۲ هزار خدمت پزشکی و درمانی به زائران حج، تاکنون

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی حج، همایش پزشکان مجموعه حج و زیارت و هیئت‌های پزشکی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعبدالفتاح نواب نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت، آقای علی رضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت و جمعی از پزشکان و کادر درمان جمعیت هلال احمر برگزار شد.

در این همایش، دکتر سیدعلی مرعشی رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت، با ارائه گزارشی از روند خدمات‌رسانی درمانی به زائران بیت‌الله الحرام اظهار کرد: به رغم کاهش چشمگیر نیرو‌ها به دلیل مشکلات مربوط به ویزا، همکاران ما با تلاش فراوان توانستند درمانگاه‌ها را در مکه و مدینه راه‌اندازی کنند و خدمات مناسبی به زائران ارائه دهند.

دکتر مرعشی با اشاره به وضع درمانی زائران در ایام تشریق تصریح کرد: کمیسیون وقوف در روز‌های گذشته به خوبی برگزار شد و زائرانی که نیاز به وقوف اضطراری در ایام تشریق داشتند، تعیین تکلیف شدند.

وی با بیان اینکه درمانگاه‌های عرفات و منا در حال تجهیز نهایی هستند، گفت: بیش از ۹۵ درصد اقدامات مربوط به درمانگاه عرفات انجام شده و در ایام تشریق سه درمانگاه در عرفات و پنج درمانگاه در منا به زائران خدمات‌رسانی خواهند کرد.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت همچنین با اشاره به برنامه‌ریزی ویژه برای زائران اهل سنت، تصریح کرد: درمانگاه منا از روز هشتم ذی‌الحجه خدمات لازم را به زائران اهل سنت ارائه خواهد داد.

دکتر مرعشی در پایان با قدردانی از تلاش‌های کادر درمان، پزشکان و نیرو‌های اجرایی حج، اضافه کرد: حضور و همراهی مسئولان حج و زیارت و حمایت‌های انجام‌شده، روحیه مضاعفی به مجموعه درمانی حج برای خدمت‌رسانی بهتر به زائران بخشیده است.