به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی سینماشهر، در نهمین هفته سال جاری و در بازه 26 اردیبهشت تا پایان روز جمعه دوم خرداد مطابق با آمار ثبت‌شده در سامانه مدیریت فروش و اکران، سینماهای سراسر کشور میزبان 270 هزار و 741 مخاطب شدند. این عدد در حالی است که گیشه 600 سالن فعال در این هفته نیز عدد 35 میلیارد و 752 میلیون تومان را به ثبت رسانده است.

پردیس سینمایی کوروش با 14 هزار و 352 مخاطب، پردیس سینمایی ایران مال با 10 هزار و 942 مخاطب، پردیس سینمایی هدیش با 8 هزار و 901 مخاطب، مجموعه سینمایی هنر شهر آفتاب شیراز با 6 هزار و 541 مخاطب و پردیس سینمایی اکومال کرج با 6 هزار و 530 مخاطب به‌عنوان پنج پردیس پرمخاطب در هفته‌ای که گذشته به شمار رفتند.

همچنین فیلم «ماجراجویی در جزیره جیمزباند» به کارگردانی بهمن گودرزی با 78 هزار و 141 مخاطب، به‌عنوان پرمخاطب‌ترین فیلم هفته گذشته در سینما معرفی شد. «آنتیک» به کارگردانی هادی نائیجی با 54 هزار 536 مخاطب، «تهران کنارت» به کارگردانی علی بهراد با 40 هزار 514 مخاطب، «کفایت مذاکرات» به کارگردانی سهیل موفق با 34 هزار 434 مخاطب و «تاکسیدرمی» به کارگردانی محمد پایدار با 17 هزار و 385 مخاطب نیز در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

لازم به توضیح است که با توجه به آمار مندرج در سامانه سمفا طی 9 هفته سپری‌شده از ابتدای سال جاری و همچنین وضعیت فعلی کشور می‌توان پیش‌بینی کرد که منحنی آمار استقبال مخاطبان سینما همانند هفته‌های گذشته و طی روزهای پیش رو همچنان به‌صورت صعودی باشد.